Луганск, 15 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 15 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mstyslav Chernov Война в Донбассе

Под обстрелами оказались районы населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Логвиново и Лозовое.

Боевики ВСУ выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ. Всего зафиксированы прилёты 114 единиц боеприпасов.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал скорую встречу «нормандской четвёрки», на которой будет обсуждаться проект специальных «кластеров», который может способствовать остановке конфликта.