Красноярск, 15 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. На утро 15 июля в Красноярском крае зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 662 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действуют в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Пять пожаров на площади 390 га локализовано.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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За прошедшие сутки в регионе ликвидировали четыре лесных пожара на площади 199 га — в Богучанском, Шушенском и Эвенкийском районах. В тушении принимали участие 288 человек, применялось 13 единиц техники, работали 22 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах введён особый противопожарный режим.