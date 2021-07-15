Пермь, 15 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Жители Перми утром 15 июля в соцсетях пожаловались на запах гари. Оказалось, что дым лесного пожара, который до сих пор тушат в Краснокамске, дошел до столицы региона. Об этом информирует ТК «РифейПермь».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в Краснокамском городском округе продолжает действовать лесной низовой пожар. По состоянию на вечер 14 июля общая площадь, пройденная огнем, составляет около 95 га, площадь активного горения — 2,5 га.

Спасатели заявили об отсутствии угрозы населённым пунктам. Анализ проб воздуха не показал превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лес горит с 10 июля. Тушение осложняется труднодоступной и болотистой местностью.