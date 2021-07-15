Ярославль, 15 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Нарушение постановления главного санитарного врача Ярославской области об обязательной вакцинации работников отдельных сфер деятельности может повлечь за собой приостановку деятельности организаций. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Наталья Диева Вакцина

Напомним, в постановлении от 13 июля организациям торговли, общепита, образования, здравоохранения, транспорта и ряду других предписано вакцинировать не менее 60% сотрудников в срок до 31 августа. Работников, которые откажутся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. А предприятия — оштрафовать или временно закрыть.

«Отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы граждан, не имеющих прививок. (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Увольнение сотрудников в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции действующим законодательством не предусмотрено. За неисполнение постановления Главного санитарного врача по Ярославской области «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» работодатели могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ в виде штрафа в размере от 50 000 руб. до 150 000 руб. для должностных лиц и ИП; для юридических лиц в размере от 200 000 руб. до 500 000 руб. Также для юрлиц предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток», — сообщили ИА в правительстве Ярославской области.

Составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» могут сотрудники органов внутренних дел и Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательной вакцинации подлежат работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и видов собственности, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Привиться будет необходимо государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.