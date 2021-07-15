Ярославские предприятия могут закрыть за отказ вакцинировать сотрудников
Ярославль, 15 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Нарушение постановления главного санитарного врача Ярославской области об обязательной вакцинации работников отдельных сфер деятельности может повлечь за собой приостановку деятельности организаций. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Напомним, в постановлении от 13 июля организациям торговли, общепита, образования, здравоохранения, транспорта и ряду других предписано вакцинировать не менее 60% сотрудников в срок до 31 августа. Работников, которые откажутся делать прививку без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. А предприятия — оштрафовать или временно закрыть.
Составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» могут сотрудники органов внутренних дел и Роспотребнадзора.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательной вакцинации подлежат работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов и видов собственности, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.
Привиться будет необходимо государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.