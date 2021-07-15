Пекин, 15 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Сети появились изображения нового серийного кроссовера Haval, разработанного на базе концепт-кара XY. Официальные снимки автомобиля опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Министерство промышленности Китая Серийная версия Haval XY

Новинка оснащена большой решёткой радиатора, выдвижными дверными ручками, а также двухрядной оптикой спереди и необычными фонарями на корме.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4780×1890×1675 мм. При этом расстояние между осями колёс модели равно 2800 мм.

В движение новая модель приводится турбированным мотором рабочим объёмом 1,5 литра и максимальной производительностью 183 л. с. С ним сочетается роботизированная коробка передач. Ожидается, что позднее моторная гамма нового кроссовера расширится гибридной модификацией.

Дебют новой модели состоится на международной автовыставке в Китае в августе текущего года.

Ранее автопроизводитель Haval в РФ приступил к продажам пятиместного кроссовера Jolion с приводом 4×4. Модель предлагается в двух комплектациях — Elite и Premium. Также авто может похвастаться независимой передней подвеской McPherson и задней независимой многорычажной подвеской.

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