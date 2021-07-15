Москва, , 08:31 — REGNUM Планы властей США начать в конце июля эвакуацию граждан Афганистана, оказывавшим поддержку американским силам в этой стране, прокомментировала 15 июля словами сатирика Михаила Жванецкого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», — написала она в своем Телеграм-канале.

При этом накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что эвакуация афганских граждан, которые не хотят оставаться в Афганистане после вывода американского контингента, начнётся в конце июля.

Также ранее экс-президент США Джордж Буш заявил, что решение американских властей о выводе войск из Афганистана является ошибкой.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что американские Вооруженные силы вывели из Афганистана более чем 95% своих войск.