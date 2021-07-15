Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону проинспектировал один из гарнизонов мотострелковой дивизии. Главу оборонного ведомства не удовлетворил рацион военнослужащих, на что он обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сало

«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области — и нет сала! Я был в 155-й горной бригаде, так там сало в любом ассортименте. <…> Кроме овощей на шведском столе ещё что-то должно быть. Как вы думаете? Стыдно. <…> Сколько, вы говорите, собираете хлеба? А баранки только на одном столе», — прокомментировал Шойгу.

Донские власти заверили, что ситуацию исправят.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе посещения завода «Роствертол» Сергей Шойгу обратил особое внимание на оснащение Вооружённых сил России новой военной техникой.

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