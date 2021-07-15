Шойгу о питании солдат на Дону: «Сала нет. А баранки только на одном столе»
Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону проинспектировал один из гарнизонов мотострелковой дивизии. Главу оборонного ведомства не удовлетворил рацион военнослужащих, на что он обратил внимание губернатора Ростовской области Василия Голубева.
«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области — и нет сала! Я был в 155-й горной бригаде, так там сало в любом ассортименте. <…> Кроме овощей на шведском столе ещё что-то должно быть. Как вы думаете? Стыдно. <…> Сколько, вы говорите, собираете хлеба? А баранки только на одном столе», — прокомментировал Шойгу.
Донские власти заверили, что ситуацию исправят.
ИА REGNUM напоминает, что в ходе посещения завода «Роствертол» Сергей Шойгу обратил особое внимание на оснащение Вооружённых сил России новой военной техникой.
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