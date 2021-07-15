Хельсинки, 15 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту, действующая чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Финляндии.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Для победы российская спортсменка показала результат 1,91 метра. После этого она прыгнула на 1,96 и 2,00 метра. А затем три попытки на 2,04 метра оказались неудачными.

Второй стала представляющая Грецию Татьяна Гусин с результатом 1,88 метра. Замкнула тройку американка Иника Макферсон (1,85 метра).

Для Ласицкене этот международный турнир стал первым после травмы. Ранее в июле она победила на Кубке Москвы по легкой атлетике (Мемориале Куца) с результатом 1,95 метра.

Ранее Ласицкене вошла в список из десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.