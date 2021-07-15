Уфа, 15 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Около 500 визовых иностранных работников намерены привлечь работодатели Башкирии в 2021 году. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Региональная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных рабочих одобрила заявки 37 работодателей республики, которые намерены привлечь в регион 484 иностранцев в порядке, требующем получения визы.

«Обеспечить работодателей рабочей силой — не только одна из главных задач сегодняшнего дня, но и самых больших вызовов. Сегодня всем нужны люди. Мы заинтересованы в восполнении недостатка трудовых ресурсов для поддержания заданных темпов развития экономики республики», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

Отмечается, что руководителям предприятий нужны специалисты в сфере торговли, строительства и общественного питания.

«Иностранные работники привлекаются в Республику Башкортостан из семи стран: из Турции — 58, Вьетнама — 49, Китая — 14, Таиланда — 10, Монголии — 3, Сербии — 3, Филиппин — 2», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году общая потребность в квалифицированных рабочих и специалистах составит 92,3 тысяч человек.