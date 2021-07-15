Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Уровень воды в озере Байкал ежедневно повышается на 3 см. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, это приводит к негативной нагрузке на экосистему озера и подтоплению населённых пунктов в прибрежной зоне.

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По словам министра природных ресурсов и экологии республики Сергея Матвеева, в сентябре 2020 года уровень озера достиг максимума за 12 лет — 457,11 метра, что выше максимальной отметки на 11 см.

«Однако по оценке Росгидромета и по характеру притока в озеро была указана категория — чуть ниже средней водности и в соответствии с этим, возможно, было принято не совсем корректное решение по недостаточному сбросу воды Иркутской ГЭС для стабилизации уровня воды в Байкале», — отметил он.

В результате, как отмечается, в прилегающих к Байкалу районах Бурятии начало подтапливать прибрежные территории. Кроме того, на рост уровня озера сказываются обильные дожди, идущие на территории республики. В ближайшее время ожидается выпадение осадков на 200−230% выше нормы.