Челябинск, 15 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Дети, эвакуированные ранее из лагеря «Родничок» Челябинской области, уже отдыхают на Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

NASA Чёрное море. Снимок из космоса

93 южноуральца прибыли в Анапу, во всероссийский центр «Смена». А девять самых маленьких отдохнут в «Артеке».

Как сообщало ИА REGNUM, 118 детей эвакуировали по причине природных пожаров. Пожары бушевали 8−11 июля, пострадало два населённых пункта.