Каменский район, Ростовская область, 15 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате которого погиб ребёнок, пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

По информации ведомства, легковой автомобиль, в котором семья с двумя детьми ехала из Санкт-Петербурга в Краснодарский край, врезался в стоящий грузовик. Известно, что большегруз сломался, и водитель принял решение о вынужденной остановке. Водитель Lada Vesta, по данным ведомства, уснул за рулём и столкнулся с грузовиком.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла ранним утром 14 июля в Каменском районе. Погиб четырёхлетний мальчик. Девочка 2019 года рождения и двое взрослых госпитализированы.