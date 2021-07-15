Милуоки, США, 15 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:103.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 42 очка.

В составе «Милуоки» форвард Крис Миддлтон записал в свой актив 40 очков. Кроме того, Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 26 очка и 14 подборов

Таким образом, в серии до четырёх побед «Милуоки» сравнял счёт — 2:2.