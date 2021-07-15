Пермь, 15 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего директора компании, которая являлась подрядчиком строительства нового зоопарка. Мужчина признан виновным в неправомерном обороте средств платежей, сообщает краевая прокуратура.

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Как установлено следствием, что будучи руководителем компании-подрядчика при строительстве социально-значимого объекта обналичил более 9 млн рублей. По указанию начальника в 2018 году главный бухгалтер изготовила подложные поручения о переводе денег якобы за услуги по поставке оборудования для строительных целей, которые на деле не оказывались. Средства были переведены на счета «фирм-однодневок». В результате была обналичена крупная денежная сумма.

Суд назначил экс-руководителю компании два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, строительство пермского зоопарка сопровождается скандалами. В июне полиция завершила расследование громкого дела о хищении более 353,7 млн рублей при строительстве первой очереди объекта.