Майами, США, , 08:19 — REGNUM Мэр города Майами (штат Флорида, США) Фрэнсис Суарес заявил, что он не призывал американское правительство наносить авиационные удары по Кубе, а только приводил пример реакции американских властей на такие инциденты во всем мире. Он рассказал об этом 14 июля в интервью телеканалу MSNBC.

«Разные администрации (президентов США — ред.) рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий — ред.) по всему миру», — сказал он.

Также Суарес добавил, что один из приведенных им примеров был про решение администрации президента США Билла Клинтона о нанесении авиаударов в Косово.

Кроме того, мэр Майами напомнил еще о нескольких примерах применения Вашингтоном силы и заявил, что жители возглавляемого им города «чрезвычайно расстроены, и они хотят быть уверены, что администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает все опции».

«США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 км — ред.) без какого-либо реального вмешательства Соединенных Штатов», — уточнил он.

В то же время, Суарес не стал говорить про конкретные цели для нанесения авиационных ударов по Кубе.

«Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят», — пояснил мэр Майами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Майами Фрэнсис Суарес заявил, что президенту США Джо Байдену следует изучить возможность нанесения авиаударов по Кубе.