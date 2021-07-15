Астана, 15 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался бывший председатель духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар хаджи Дербисали. Об это на своей странице в Facebook написал директор Научно-исследовательского института тюркологии Международного казахско-турецкого университета имени Ясави Досай Кенжетай.

ИА REGNUM Казахстан

В духовному управлении мусульман Казахстана подтвердили эту информацию. Дербисали был верховным муфтием с 2000 по 2013 год, после чего возглавил институт востоковедения министерства образования и науки Казахстана.

Абсаттар Дербисали родился 15 сентября 1947 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Автор более 400 теоретических трудов и практических разработок по арабскому языку и литературе.