Абу-Даби, 15 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Сумму в размере 2,8 млрд дирхамов ($763,7 млн) на оснащение буровых установок для увеличения добычи нефти выделила Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), 15 июля сообщило агентство WАМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что объем добываемого сырья должен возрасти к 2030 году с трех до пяти млн баррелей в сутки. Инвестиции будут представлены тремя частями $381 млн, $153 млн и $228 млн в контрактах, которые заключила ADNOC Offshore — дочерняя компания ADNOC.

Она подписала соответствующие соглашения с французско-американской компанией Schlumberger, американской копрорацией Halliburton, а также с ADNOC Drilling.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня экономист Василий Колташов заявил, что в скором будущем цена на нефть может достигнут $200−300 за баррель. Однако он отметил, что это «будут уже не те доллары».