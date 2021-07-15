Кызыл, 15 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Органам местного самоуправления в Туве разрешат вводить запрет на розничную продажу алкоголя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий законопроект был одобрен накануне, 14 июля для внесения на рассмотрение в Верховный хурал.

Запрет на алкоголь

«В случае одобрения законопроекта в парламенте республики, администрации районов смогут сами устанавливать ограничения на продажу алкогольной продукции», — отметили в правительстве.

Напомним, власти региона считают алкоголизм одной из главных проблем Тувы. Для борьбы с незаконным оборотом спиртного ранее был объявлен конкурс среди правоохранителей. В итоге, за первый квартал 2021 году в регионе изъяли 44 тонны спиртного, в том числе 34 тонны алкогольных напитков.

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