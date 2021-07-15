Абакан, 15 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии выявили 9893 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 175 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 228 человек. С начала года от COVID-19 вылечились 8217 жителей Хакасии.

По данным оперштаба, ещё семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии — четыре женщины (43 года, 57 лет, 66 лет, 84 года) и трое мужчин (61 год, 80 лет, 81 год).

Таким образом, с 1 января текущего года в Хакасии скончались 300 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в республике выявили 176 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 134 человека.