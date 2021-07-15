Берлин, , 08:22 — REGNUM Германия не должна возмещать Украине убытки, полученные из-за прекращения транзита российского газа через территорию страны. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии «Известиям».

Газ для Украины Chto-proishodit.ru

"На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины», — сказал он.

Политик отметил, что если Украине нужны деньги, то она может обратиться к международным кредиторам, например к Европейскому союзу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал приемлемый размер «компенсации» для Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, Россия должна в течение 15 лет сохранять транзит через Украину на уровне 45−50 млрд. куб. метров газа в год.

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