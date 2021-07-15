Москва, 15 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) уточнила правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

В письме, в частности, говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заработной платы, в том числе тех, кто работают удалённо и не имеют при этом медицинского отвода от вакцинации.

Отстранение должно быть оформлено с 15 августа, перед этим работодатель должен запросить у работника письменный отказ от вакцинации. Вернуться к работе сотрудник сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.

В ведомстве отметили, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе. Так, уточнили в Роструде, в статье 76 говорится, что обоснованием для этого, кроме перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты. Одним из таких случаев является нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, в России треть руководителей компаний (33%) поощряет сотрудников за вакцинацию от COVID-19 различными способами.

Самые распространенные меры поощрения привитых работников — оплачиваемый выходной в день прививки, дополнительные дни к отпуску, единоразовые премии, розыгрыши призов и подарки.

Никак не стимулируют вакцинацию сотрудников от коронавируса 41% российских компаний. Причины — нежелание вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствие такой обязанности у руководства с точки зрения закона.

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