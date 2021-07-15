Сукабуми, Индонезия, 15 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили о волнах высотой до шести метров, обрушившихся на побережье Сукабуми, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Волна

«Мы призываем жителей, особенно тех, кто живет на побережье, проявлять бдительность. Более того, морская вода затопила часть берега», — заявили в агентстве метеорологии.

Местных рыбаков призвали не выходить в море, тем более что погодные условия могут измениться в любое время.