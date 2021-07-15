Уфа, 15 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Десятки трупов овец обнаружили около сельскохозяйственных полей в конце июня в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Овца

Сообщается, что трупы овец были обнаружены в Уфимском районе на территории Таптыковского сельсовета. На трупах не было индикационных бирок. Владельца овец пока установить не удалось. Специалисты взяли анализы для исследования на сибирскую язву. К счастью, результаты анализов оказались отрицательные.

Отмечается, что трупы животных отправили на кремацию. Специалисты продезинфицировали территорию. Они предполагают, что животные погибли из-за теплового удара, который они получили при транспортировке в закрытом кузове автотранспортного средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фермер в Башкирии спас от гибели детеныша косули.