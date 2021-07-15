Москва, , 08:08 — REGNUM США одним решением, по сути, обостряют ситуацию у южных границ России и пытаются укрепить собственную безопасность на Юго-Западе Америки, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом разговоры про свободу и демократию на Кубе — лишь традиционная дымовая завеса Вашингтона. Не борются же янки, например, за западные ценности в союзной США Саудовской Аравии и, тем более, не защищают права русскоязычных жителей Прибалтики или Украины от местных нациков (де факто — марионеток США). Такую вот рокировочку по-американски мы с вами сегодня наблюдаем!» — рассуждает Климов в ТГ-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что США решили срочно перебросить войска из Афганистана на иные территории. При этом американские спецслужбы в Афгане остались, а у местных антиправительственных вооруженных формирований появилось больше возможностей будоражить Среднюю Азии вдоль границ РФ и КНР (что прямо соответствует планам США по дестабилизации России с юга), отметил сенатор.

«Ясно, что Куба сверхважный остров для американской безопасности на их собственной территории и для стратегических позиций в Латинской Америке. Куда более важный, чем тот же Афганистан (которому за 20 лет оккупации США не принесли ни мира, ни безопасности, ни процветания). А для подкрепления своих планов по дестабилизации Кубы янки нужны дополнительные военные резервы (вот где могут пригодиться их вояки с афганским опытом!)» — подчеркнул Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден, комментируя последние события на Кубе заявил, что Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего.

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