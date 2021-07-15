Магадан, 15 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Магадан 15 июля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев побывал на пирсе морского рыбного порта, где началась утилизация ржавых и затопленных судов, захламляющих побережье, пишет «Магаданская правда».

Пресс-служба мэрии Магадана Парк «Маяк» — место притяжения жителей Магадана

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На данный момент одно судно уже полностью демонтировано, приступили к разделке еще четырёх. По словам губернатора Колымы Сергея Носова, до конца этого года планируется убрать девять судов. Очистить бухту полностью, согласно дорожной карте, планируется в 2023 году. Трутнев поблагодарил за работу и поручил ускориться — полностью завершить очистку от хлама в 2022 году. При этом заверил, что деньги будут выделять.

«С территории порта впервые начали исчезать ржавые суда. Это очень важно. Во-первых, это улучшит внешний вид наших берегов. Во-вторых, это безопасность навигации», — сказал полпред президента.

Также Юрий Трутнев побывал на стройплощадке детского сада на 135 мест в Третьем микрорайоне, строительство которого идёт в рамках нацпроекта «Демография». Техническая готовность объекта — 40%. По плану сдача сада намечена на декабрь 2021 года. Подрядчику необходимо дополнительное финансирование в сумме 268 млн рублей. Вице-премьер поручил пересмотреть методику финансирования федеральных средств, которая не учитывает стоимость оборудования, стоимость работ и логистики на Колыме.

Как сообщало ИА REGNUM, в рабочей повестке Трутнева на Колыме запланировано посещение вместе с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и губернатором области Сергеем Носовым нескольких объектов по нацпроектам и государственным программам, совещание по социально-экономическому развитию региона и ряд встреч с представителями общественности.