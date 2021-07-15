Пермь, 15 июля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Перми краевые власти обсуждают вопрос финансирования строительства наземного метро, стоимость которого оценивается в 38 млрд рублей. Одним из возможных вариантов рассматривается кредит из федерального бюджета. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми заявил зампред краевого правительства Дмитрий Самойлов, сообщает издание «Новый компаньон».

Mos.ru Наземное метро

Стоит отметить, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил возможности привлечения инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Срок представления таких кредитов составляет до 15 лет под 3% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Пермского края в июне одобрило траты на строительство двух платформ наземного метро в Перми. Объекты должны появиться к 2023 году. Сумма строительства составит 586 млн рублей, из них 293 млн рублей предоставят из краевого бюджета.