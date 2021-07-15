Улан-Удэ, 15 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 48 933, почти половина из которых приходится на Улан-Удэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 180 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 44 434 пациента, в том числе 280 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 862 человека. Число контактных лиц по ситуации на утро 15 июля составляет 17 266 жителей.