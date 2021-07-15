Новосибирск, 15 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В рамках планов по приватизации государственных активов 5 августа 2021 года в Новосибирске планируется реализовать 100% акций АО «Советская Сибирь». Начальная цена лота превышает 1,17 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Работающее в сфере полиграфических услуг АО выставили на продажу с начальной ценой 1 177 300 000 рублей. Пакет из 100% акций на сегодня полностью принадлежит государству.

Размер уставного капитала АО — 177 005 400 рублей. В компании работают около 350 человек. Управляющая организация — АО «Российские газеты».

За 2020 год чистая прибыль АО «Советская Сибирь» составила 62,122 млн рублей против 95,998 млн рублей годом ранее.

Напомним, до этого было заявлено о планах приватизировать шесть пакетов акций государственных типографий в шести регионах России — Саратовской, Челябинской, Орловской областях, Пермском, Ставропольском и Приморском краях. Среди лотов — крупнейший на Дальнем Востоке издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс».