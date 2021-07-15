Ханты-Мансийск, 15 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Югре из-за роста заболеваемости COVID-19 отменено празднование Курбан-байрама в мечетях и общественных местах. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

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Один из важнейших праздников для мусульман Курбан-байрам отмечается 20 июля. Духовное управление мусульман ХМАО приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничных молитв на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях в общественных местах, отметила Наталья Комарова.

Кроме того, Наталья Комарова рекомендовала органам ЗАГС регистрировать браки на открытом воздухе.