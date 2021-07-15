Киев, 15 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров, заявил экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк 14 июля в интервью каналу «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Если США не выводят свои войска, а Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает… а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно… и забирают эту землю — вот что нам поможет», — сказал он.

Так эксперт оценил роль совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море. По мнению Вовка, никакие общие саммиты и учебные маневры, включая и так называемую «Крымскую платформу», не помогут украинской стороне присоединить Крым.

«Крымская платформа», эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам», — добавил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется на «более активное и безотлагательное» участие США в вопросе захвата Донбасса и Крыма.

29 июня бывший замглавы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина и НАТО могут в ближайшее время совершить совместный проход кораблей в водах Крыма.