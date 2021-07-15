Токио, 15 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Менее чем тысячей гостей могут ограничить посещение церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада

В настоящее время в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. В связи с этим оргкомитет Олимпиады рассматривает возможность снижения числа гостей и членов иностранных делегаций до менее чем тысячи человек. При этом доступ для посетителей закроют и на спортивные состязания в рамках Олимпийских игр.

Ранее японский оргкомитет Олимпиады в Токио заявлял об ограничении числа зрителей на церемониях открытия и закрытия десятью тысячами человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия Олимпиады в Токио намерен выступить с речью японский император Нарухито. Также монарх может провести встречи с представителями руководства других стран.