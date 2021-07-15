Казань, 15 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Среди жителей Татарии зарегистрировали еще пять летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 15 июля 572 человека. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В числе умерших — один мужчина и четверо женщин в возрасте от 53 до 88. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 33 тыс. доз.

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