Челябинск, 15 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Челябинске житель области осуждён после серии угонов автомобилей. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Reg-gai.ru Легковые авто

Гражданину вменили незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. В 2017 году он купил устройство для тестирования автосигнализаций, являющееся техническим средством для негласного получения информации, и с его помощью похитил более десяти машин.

Суд назначил ему шесть лет и пять месяцев заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.