Вашингтон, 15 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Ещё $5 млн (370 млн рублей) планирует выделить Агентство США по международному развитию (USAID) на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе». Об этом говорится в описании к тендеру, объявленному агентством.

Армения

«Цель мероприятия — вовлечь молодёжь (в возрасте от 10 до 29 лет) в продвижение демократических принципов и практик в армянском обществе», — цитирует RT документ.

Организаторы из USAID отмечают, что в прошлые годы армянская молодёжь уже демонстрировала активное участие в политической жизни страны. Новый грант будет направлен на поощрение «развития гражданских навыков и чувства гражданской ответственности» в системе образования Армении, «создания возможностей для гражданского участия молодёжи» в программах неформального образования и «развития благоприятной среды для гражданского участия молодёжи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские организации регулярно снабжают Армению грантами для демократических преобразований в стране. Так, в марте 2021 года в Госдепе США заявили о намерении выделить $150 тыс. на укрепление отношений с партнёрами в Армении.