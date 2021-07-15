Пермь, 15 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Перми к 300-летию города планируют создать региональный Дом молодежи. Поручение о реализации такого проекта дал губернатор Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея столицы Прикамья, сообщает издание «Коммерсантъ».

Творческая молодежь

Перед краевым министерством туризма и молодежной политики поставлена задача найти подходящее здание, определить параметры, а затем объявить тендерные процедуры.

В здании должен быть хороший и просторный зал, позволяющий проводить КВН и другие молодежные мероприятия. Проект будет реализован за счет бюджета региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермь отметит 300-летие в 2023 году. В честь юбилея в муниципалитете строят и модернизируют объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры, городской среды и транспортной инфраструктуры. Объем инвестиций на эти цели составляет 198,5 млрд рублей.