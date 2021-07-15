Благовещенск, 15 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Пятиклассница из школы №26 Благовещенска Мария Герасименко стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», итоги которого 14 июля подвели в детском центре «Артек», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

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В финальный этап конкурса вышли 660 школьников из регионов РФ. 300 из них признаны победителями.

Мария Герасименко разработала программу экскурсии по достопримечательностям Приамурья. Она подготовила видеоролик «Спортивная экскурсия по набережной Амура», а также рассказ о добром деле. Победительница активно занимается спортом — входит в состав сборной Приамурья по Ушу, имеет 1-й спортивный разряд.

Главным призом для победителей станет «Путешествие мечты» на фирменном поезде от Москвы до Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, учащаяся гимназии №17 в Магадане Дарина Ашихмина победила в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в категории 5−7-х классов.