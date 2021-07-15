Магадан, 15 июля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 15 июля работает в Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

49gov.ru Юрий Трутнев и Сергей Носов

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В рабочей повестке запланировано посещение вместе с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и губернатором Колымы Сергеем Носовым нескольких объектов по нацпроектам и государственным программам, совещание по социально-экономическому развитию региона и ряд встреч с представителями общественности.

Сообщается, что Трутнев и Чекунков уже побывали на строительной площадке спорткомплекса «Президентский», который должен после окончания строительства включать спортивный зал, ледовую арену с искусственным льдом, 25-метровый бассейн, аква-зоны с бассейном для занятий спортом маломобильных групп населения, тренировочные залы.

Сдача объекта запланирована на 2022 год. Всего в «Президентский» вложено 2598 млн рублей из федерального бюджета и 257 млн — из бюджета Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки в Хабаровский край, Еврейскую АО и Приамурье 14 июля провёл в Благовещенске совещание, на котором дал федеральным и региональным ведомствам ряд поручений, направленных на минимизацию ущерба от паводков и лесных пожаров на Дальнем Востоке.