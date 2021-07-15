Пермь, 15 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Пермском крае в августе должен решиться вопрос о логотипе 300-летия Перми. От пермяков поступило уже 60 предложений, которые могут стать основой будущего графического решения. Об этом во время первого заседания регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми проинформировал член оргкомитета и куратор проекта Гавриил Гордеев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Искусственный интеллект

По его словам, необходимо сделать фирменный стиль грядущих событий, обладающий своей философией и соответствующий духу праздника. «Создать логотип без самих участников праздника невозможно. Поэтому на основании присланных жителями работ мы разработаем фирменный стиль. Планируется, что эта работа будет завершена к сентябрю. После этого будет создан официальный брендбук праздника», — сказал он.

В разработке логотипа 300-летия планируют задействовать искусственный интеллект. Нейросеть после изучения всех предложений создаст на их основе свою версию, которая, в свою очередь, будет использована как основа для дальнейшей работы.

Кроме того, в Перми намерены воплотить в жизнь идею создания NFT-арт-объекта с помощью блокчейн-технологий. Он будет передан городу. При желании его можно выставить на аукцион, а полученные средства направить на проекты для города. Губернатор Дмитрий Махонин не исключил того, что будущий арт-объект сможет стать одним из новых символов краевой столицы.

Напомним, Пермь отметит 300-летие в 2023 году.