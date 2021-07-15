Рабат, 15 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. По меньшей мере 344 нелегальных мигранта были спасены у морского побережья Марокко бойцами береговой охраны марокканского флота. Об этом 14 июля сообщило агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в минобороны королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Речь идет о периоде с 10 по 14 июля. Большинство из спасенных являются выходцами из стран Субсахарской Африки. Все обнаруженные мигранты получили первую медицинскую помощь, а после были доставлены в ближайшие порты Марокко и переданы в руки жандармерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле у берегов Ливии в Средиземном море при опрокидывании лодки погибли около 130 нелегальных мигрантов.