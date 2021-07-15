Норильск, Красноярский край, 15 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В арктической зоне Красноярского края — Норильске, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах — с 15 июля введён особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

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На период действия ОПР запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы. Главам территорий арктической зоны поручено информировать жителей о действующих запретах и ограничениях.

Синоптики прогнозируют в июле в арктической зоне сухую, жаркую и ветреную погоду. Это может осложнить пожароопасную обстановку.

Добавим, на остальной территории Красноярского края противопожарный режим снят.