Ульяновск, 15 июля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе визита в Ульяновскую область отметил высокие показатели урожайности зерновых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области с аграриями

Глава аграрного федерального ведомства Дмитрий Патрушев вместе с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских осмотрел агропредприятия Новоспасского района. Высокий гость подчеркнул, что сельское хозяйство в области развивается «достаточно динамично», напомнив, что в 2020 году индекс сельхозпроизводства превысил общероссийский уровень и достиг 115,4%.

«Рентабельность аграриев также превышает средний уровень по стране. В прошлом году в области была зафиксирована максимальная урожайность зерновых», — отметил Дмитрий Патрушев.

Напомним, что ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, что на 70% выше уровня 2019 года. В 2021 году посевная площадь под яровыми была увеличена: зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 643,8 тыс. гектаров, обмолочено 43 960 гектаров (6,8% от общей площади).

Активно развивается и животноводство. В 2020 году был зафиксирован прирост производства скота и птицы, в текущем году эта тенденция сохраняется. Министр отметил активную работу Ульяновской области по поддержке данного направления, в частности, за счёт региональных мер.

Алексей Русских, подчеркнув значимость АПК, отметил, что она развивается «ударными темпами и имеет огромный потенциал роста».

«Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что сельское хозяйство — современная, высокотехнологичная отрасль. С большим удовольствием отмечу, что развитие АПК Ульяновской области соответствует общероссийским темпам развития», — отметил врио губернатора Ульяновской области.

Mcx.gov.ru Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев

Напомним, Дмитрий Патрушев посетил в Ульяновской области молочный животноводческий комплекс, культурно-досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, врачебную амбулаторию и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит дополнительное финансирование на развитие сельского хозяйства, так как освоение выше, чем в целом по стране. Дмитрий Патрушев попросил Алексея Русских «держать эту тему на постоянном контроле».