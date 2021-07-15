Киев, 15 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Работа газопровода «Турецкий поток» якобы нанесла ущерб украинской экономике, и ЕС должен «компенсировать» Киеву понесенные убытки, считает директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. Об этом она написала 14 июля в статье для издания «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По ее словам, из-за открытия объекта Украина лишилась газового транзита в южном направлении, и Россия может поставлять голубое топливо напрямую в Венгрию через Сербию и Болгарию. Эксперт отметила, что объем поставляемого газ по этой ветке оценивается в 10−12 млрд кубометров в год, что эквивалентно $450 млн.

Она также напомнила, что в настоящий момент через Украину в южном направлении голубое топливо идет только в Молдавию. Ищук считает, что переговоры о компенсации Киеву за отказ от блокирования газопровода «Северный поток — 2» недостаточны, и украинская сторона вправе требовать дополнительную сумму на «оптимизацию» своей газотранспортной системы из-за «Турецкого потока»

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля член наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина безвозвратно утратила возможность поставлять российский газ в юго-восточную Европу и Турцию, что признают даже в Киеве.