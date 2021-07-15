Пермь, 15 июля, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Перми в августе планируют запустить новое приложение, с помощью которого можно оплачивать проезд в общественном транспорте с мобильных телефонов по QR-коду. Об этом сообщил во время прямого эфира в соцсети глава города Алексей Дёмкин.

Дарья Драй Валидатор в общественном транспорте

Разработкой программы занимается департамент транспорта. В настоящее время идет тестирование системы.

«В планах ввести эту опцию в августе», — сказал мэр в ответ на жалобы пермяков, которые обратили внимание на проблемы с оплатой проезда по транспортным и банковским картам.

В транспорте будет размещен QR-код, при наведении на который приложение предложит пассажиру оплатить проезд с помощью мобильного банка, а не по карте через валидатор.