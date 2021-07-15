Ульяновск, 15 июля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Ульяновская область получит дополнительное финансирование на развитие сельского хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам визита в область министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Mcx.gov.ru Рабочая поездка министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в Ульяновскую область

Руководитель федерального аграрного ведомства посетил Новосспаский район. Особое внимание было уделено освоению средств: в 2021 году Ульяновская область получит 700 млн рублей федеральной поддержки.

«Освоение находится на уровне 41%. Это выше, чем среднероссийские показатели, я хочу вас за это поблагодарить. Необходимо держать эту тему на постоянном контроле», — сказал Дмитрий Патрушев, подчеркнув, что средства должны вовремя доходить до сельхозтоваропроизводителей.

Министр также отметил, что «положительный опыт в части внедрения региональных мер поддержки в комплексе с федеральными деньгами усиливают позиции АПК Ульяновской области». И принял решение о выделении дополнительного финансирования, говорится в сообщении.

Также региону будет оказана финансовая поддержка на реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой строятся газопроводы и дороги, благоустраиваются территории, обеспечивается водоснабжение. В настоящее время отправлены заявки на 1,7 млрд рублей.

«Сельское хозяйство будет развиваться хорошими темпами, поддержка есть, мы её ощущаем, а региональная власть всячески будет этому способствовать», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Бюджетные средства выделяются, в частности, на ведомственные проекты «Благоустройство сельских территорий», «Современный облик сельских территорий», «Компактная жилищная застройка».

По информации ульяновских властей, в 2021 году в регионе запланировано проведение гидромелиоративных мероприятий на площади 1705 га, на что потребуется 150 млн рублей. Достигнута договорённость о финансировании данного направления.

В Министерстве сельского хозяйства России отмечают, что в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности молочного животноводческого комплекса «Агро-Нептун» на 1200 голов крупного рогатого скота. Проект реализован при поддержке государства. Также министр осмотрел в селе Троицкий Сунгур культурно-досуговый центр, спортивную площадку, физкультурно-оздоровительный комплекс, врачебную амбулаторию и площадь Духовности.