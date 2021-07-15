Якутск, 15 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Якутии на утро 15 июля действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га, тушат 76 возгораний, за минувшие сутки локализовано — 14, ликвидировано — 60. Новых пожаров за сутки обнаружено 17. В тушении задействован 2161 человек и около 300 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Из федерального резерва привлечены 689 человек, воздушные судна по линии МЧС и Минобороны РФ.

Самолёт Бе-200 работал в Сунтарском районе, где произвёл шесть сбросов 42 тонн воды. В Ленском районе и Якутске привлекались три воздушных судна Минобороны РФ и два вертолёта Ми-8 для передислокации личного состава Авиалесоохраны и на авиапатрулирование.

Также Ил-76 в Сунтарском районе сбросил 84 тонны воды.

«В зону задымления попадает 26 населённых пунктов на территории Горного, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Кобяйского, Нюрбинского, Хангаласского районов и Якутск», — сказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Якутии Ксения Рахматулина.

Читайте также: По поручению Путина самолёты Минобороны направили на тушение пожаров Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу направил на тушение пожаров в Якутию самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8.