Астана, 15 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили 14 июля казахстанские врачи, что является максимальным показателем в стране с начала пандемии. Об этом говорится в отчёте межведомственной комиссии при правительстве Казахстана по предотвращению распространения коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Казахстане зарегистрировали 5314 новых случаев заболевания COVID-19, что на 939 больше, чем днём ранее. Общее число инфицированных достигло 472,1 тыс., выздоровели 420,9 тыс., умерли 4816 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах республики.