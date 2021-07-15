Вашингтон, 15 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Высокопоставленные генералы США боялись, что экс-президент страны Дональд Трамп совершит государственный переворот после проигрыша на президентских выборах в ноябре 2020 года, передает телеканал CNN со ссылкой на отрывки из книги «Я один могу исправить это», написанной журналистами газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В книге говорится, что глава объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли опасался попытки совершения государственного переворота со стороны Трампа. Утверждается, что Милли вместе с другими высокими должностными лицами в Пентагоне был готов оказать противодействие экс-президенту США.

«Они могут попытаться, но у них ничего не получится. Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием», — приводят его слова журналисты.

При этом Милли, по словам журналистов, считал Трампа авторитарным политиком, а также проводил параллели между экс-президентом США и фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Огайо назвал президентские выборы в США 2020 года «преступлением века» из-за большого количества фальсификаций.