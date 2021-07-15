Челябинск, 15 июля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Россельхозбанк заявил о своём намерении обратиться с банкротным иском к АО «Миасский машиностроительный завод», которое входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос». При этом в челябинском арбитраже уже есть один не до конца рассмотренный иск о несостоятельности, поданный самим заводом. Его рассмотрение назначено на 6 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Сообщение банка о планах «обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) должника» появилось в реестре юридически значимых событий 7 июля 2021 года. Пока в суд материалы не поступали.

Помимо этого, в июле 2021 года региональный филиал того же банка подал к заводу иск на 1,297 млрд рублей. Но, так как «к исковому заявлению не приложено первичных документов, подтверждающих наличие задолженности на стороне ответчика», заявление до 19 августа 2021 года судья Скобычкина оставила без движения.

Между тем еще в феврале 2021 года сам завод заявил о наличии у него более 2,3 млрд рублей неподъёмных долгов. Тогда же он подал иск о собственном банкротстве.

Напомним, кроме этого, у завода большие долги перед компанией «НОВАТЭК-Челябинск». 21 июля будут рассмотрены претензии последней на сумму 33,6 млн рублей. Они фигурируют как долг по договору на поставку и транспортировку газа.

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