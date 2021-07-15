Порт-о-Пренс, 15 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Еще двое фигурантов дела об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были задержаны правоохранительными органами Гаити, 14 июля сообщили в пресс-службе центрального управления полиции республики.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

Полицейские провели в домах этих людей обыски и нашли большое количество огнестрельного оружия. Общее число задержанных по подозрению в участии в убийстве главы государства возросло до 23 человек.

Ранее, в рамках расследования этого дела, были арестованы 18 граждан Колумбии, двое американцев и один подданный Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля издание Rezo Nodwes распространило информацию о том, что сотрудники службы безопасности президента Гаити не явились в прокуратуру на допрос по делу об его убийстве.