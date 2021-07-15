Чебоксары, 15 июля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого в совершении ряда преступлений в отношении своей девушки — в частности, в склонении к употреблению наркотиков, угрозе убийством и покушении на изнасилование. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

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Перед судом предстанет 35-летний чебоксарец. Следствие полагает, что в марте 2021 года, являясь потребителем наркотических средств, он неоднократно уговаривал свою 29-летнюю девушку, находившуюся у него в гостях, к употреблению наркотиков, а также избивал и совершал иные насильственные действия.

Правоохранители также установили, что 14 апреля 2021 года, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, он попытался изнасиловать девушку, а также угрожал убийством и, повалив на кровать, накрыл её подушкой, удерживая до тех пор, когда пострадавшей стало трудно дышать.

Злоумышленника задержали после обращения девушки в правоохранительные органы. В настоящее время он находится под стражей.

Чебоксарца обвинили в склонении к употреблению наркотиков (ч. 1 ст. 230 УК РФ), истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении канашца, которому инкриминируют склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Расследование началось после обращения подростка в больницу с наркотическим опьянением.

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